Иранская эскадра направилась в Азербайджан
Эскадра северного Военно-морского флота Ирана, включая два ракетных крейсера «Пейкан» и «Джушан», направилась в Азербайджан для участия в международных армейских играх, которые пройдут в августе. Как сообщает Mehr News, она будет бороться против военно-морских команд из России, Азербайджана и Казахстана.
Международные армейские игры, представленные Россией, пройдут с 3 по 17 августа в десяти странах, включая Россию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Монголию и Узбекистан.
Ежегодные соревнования направлены на определение сильнейших военных специалистов из России и зарубежных стран в 32 военных соревнованиях. Ожидается более 6000 участников.
Так, 44 иранских морских пехотинца были отправлены в Россию в воскресенье для участия в другом разделе конкурса.