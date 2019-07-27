В Ростовской области в результате столкновения микроавтобуса, перевозившего граждан Азербайджана, с грузовиком погибли два человека, еще девять получили различные травмы, пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД РФ.

"Утром на 958-м километре трассы М-4 "Дон" водитель автомобиля Volkswagen Crafter, который перевозил 13 пассажиров (все граждане Азербайджана, следовали из Москвы в Баку в частном порядке), столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем MAN с полуприцепом Schmitz", - сказали в пресс-службе.

По данным ГИБДД, в результате аварии водитель и пассажир автомобиля Volkswagen погибли.