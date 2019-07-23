Сеть Nar переведена на усиленный режим

Nar, который имеет одну из самых мощных сетей 4G (LTE-A) в стране, завершил работы, направленные на обеспечение устойчивости сети, чтобы полностью удовлетворить телекоммуникационные потребности зрителей и молодых спортсменов, представляющих 48 стран на XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале.

Оператор мобильной связи завершил анализ мобильной сети в соответствующих зонах, чтобы удовлетворить требования мероприятия EYOF 2019 и обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для зрителей, которые хотят поделиться эмоциями Олимпиады в соцсетях.