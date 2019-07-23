Сеть Nar переведена на усиленный режим
Nar, который имеет одну из самых мощных сетей 4G (LTE-A) в стране, завершил работы, направленные на обеспечение устойчивости сети, чтобы полностью удовлетворить телекоммуникационные потребности зрителей и молодых спортсменов, представляющих 48 стран на XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале.
Оператор мобильной связи завершил анализ мобильной сети в соответствующих зонах, чтобы удовлетворить требования мероприятия EYOF 2019 и обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для зрителей, которые хотят поделиться эмоциями Олимпиады в соцсетях.
Принимая во внимание требования клиентов в зонах проведения соревнований и местах проведения мероприятий, емкость мобильной сети была значительно увеличена, и пользователи получили возможность использовать высокоскоростной мобильный интернет 4G (LTE-A). Nar установил мобильные базовые станции в соответствующих локациях, чтобы обеспечить стабильное использование телекоммуникационных услуг в самых людных местах и объектах мероприятия.
Следует отметить, что анализ устойчивости сети проводился в 13 зонах проведения соревнований наряду с локациями, не предназначенными для спортивных мероприятий.
Подробная информация о сети Nar доступна на сайте Nar.az. В случае возникновения каких-либо вопросов абоненты Nar могут воспользоваться качественным клиентским обслуживанием любым удобным способом – центр телефонной поддержки, личный кабинет, соцсети, SMS и электронная почта.