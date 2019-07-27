Французский министр на переговорах с Мехрибан Алиевой фото

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сегодня встретилась с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром, сообщает АзерТАдж.

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