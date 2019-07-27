Французский министр на переговорах с Мехрибан Алиевой фото
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сегодня встретилась с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром, сообщает АзерТАдж.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сегодня встретилась с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром, сообщает АзерТАдж.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.