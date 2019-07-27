Боевые позиции пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана на азербайджано-армянской государственной границе подверглись обстрелу снайперов противника, сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС.

Согласно информации, 28 июля 2019 года в 22:00 противник обстрелял боевые позиции и транспортную технику Пограничных войск ГПС Азербайджана, сообщает пресс-служба ГПС. Пули армянских снайперов попали в санитарный автомобиль УАЗ, на котором был знак Красного полумесяца и надпись «Военно-медицинская помощь» (Hərbi tibbi yardım).

Ответным огнем стрельба снайперов противника была подавлена.

Отметим, что этой провокацией армянские войска нарушили Женевские конвенции, которые защищают людей, не принимающих участия в военных действиях (гражданских лиц, врачей и медсестер, гуманитарных работников), или тех, кто перестал принимать участие в военных действиях, например, раненых, больных и потерпевших кораблекрушение солдат, а также военнопленных.