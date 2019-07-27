Лондон отверг предложение Роухани
Лондон отклоняет возможность обмена задержанного Ираном британского танкера Stena Impero на иранский танкер Grace1, арестованный в Гибралтаре, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб. Об этом пишет Дойче велле.
По его словам, ситуация не может быть разрешена по принципу "услуга за услугу". Он указал, что речь идет не о бартере, а о соблюдении международного права и правил международной правовой системы, и именно на этом будет настаивать Великобритания.
С предложением об обмене выступил несколько дней назад президент Ирана Хасан Роухани.
Рааб заявил, что иранцы незаконно захватили судно под британским флагом. И если они действительно хотят добиться того, чтобы их признали ответственными членами международного сообщества, то им необходимо придерживаться международной системы, основанной на правилах, и освободить экипаж Stena Impero и само судно. Глава британского МИД указал, что в отличие от британского судна, танкер Grace 1 задержан на законных основаниях, поскольку вез нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС.
Напомним, танкер Grace 1 был задержан 4 июля властями Гибралтара (заморская территория Великобритании). 19 июля Иран задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе. Танкер нарушал международные правила судоходства, заявил Корпус стражей исламской революции.