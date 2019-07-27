Expressbank рассказал об увеличении прибыли

Первый коммерческий банк среди действующих банков Азербайджана - ОАО Expressbank - обнародовал свои финансовые показатели за второй квартал 2019 года. Согласно отчету, чистая прибыль банка достигла 3,12 млн манатов, увеличившись в 3,15 раза по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Кроме того, Expressbank добился динамичного развития показателей, повысив свои активы за последний квартал до 8,1%, или же 26,2 млн манатов. В итоге годовой доход капитала составил 5,1%.

По сравнению со вторым кварталом прошедшего года предоставленный банком клиентам кредитный профиль вырос на 19,5%, с начала года - на 10,4%, составив 245,35 млн манатов. Благодаря эффективному управлению кредитными рисками, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, проблемная часть портфеля сократилась с 2,4% до 1,2%.