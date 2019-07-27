Expressbank рассказал об увеличении прибыли
Первый коммерческий банк среди действующих банков Азербайджана - ОАО Expressbank - обнародовал свои финансовые показатели за второй квартал 2019 года. Согласно отчету, чистая прибыль банка достигла 3,12 млн манатов, увеличившись в 3,15 раза по сравнению со вторым кварталом прошлого года.
Кроме того, Expressbank добился динамичного развития показателей, повысив свои активы за последний квартал до 8,1%, или же 26,2 млн манатов. В итоге годовой доход капитала составил 5,1%.
По сравнению со вторым кварталом прошедшего года предоставленный банком клиентам кредитный профиль вырос на 19,5%, с начала года - на 10,4%, составив 245,35 млн манатов. Благодаря эффективному управлению кредитными рисками, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, проблемная часть портфеля сократилась с 2,4% до 1,2%.
По итогам первой половины года процентные доходы банка составили 18,73 млн манатов, расходы - 5,15 млн манатов. Таким образом, достигнута прибыль в 13,4 млн манатов, что означает рост на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Демонстрируя высокие результаты благодаря уровню адекватности капитала, Expressbank обосновался на ведущих позициях по показателям устойчивости. Так, во втором квартале текущего года адекватность капитала первой степени составил 41%, а адекватность совокупного капитала 39%.
Депозиты населения в Expressbank, направляющий свою деятельность на удовлетворенность клиентов и сохранение высокого уровня обслуживания, превращаясь в надежного партнера для каждого клиента, в середине текущего года выросли на 17,3%, или же на 20,3 млн манатов, составив 137,3 млн манатов.
Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка можно получить в Контакт-центре банка по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также на официальных страницах банка в соцсетях.