«Исламское государство» возродилось?

Террористическая группировка «Исламское государство» оказалась далека от разгрома и собирает силы для новой масштабной атаки. Об этом пишет Al Masdar News.

Согласно информации, за последние две недели боевики усилили масштаб и число атак на сирийские правительственные силы вблизи города Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор. 27 июля в результате нападения террористов на позиции армии Асада погибли несколько военных. Кроме того, боевики группировки активно атакуют курдские позиции в провинции Хасеке.

Источник в сирийских силовых структурах указал, что подобные нападения не случайны. По его словам, ИГ проводит перегруппировку и готовится к серьезной кампании, чтобы вернуть под свой контроль часть территорий. При этом военные знают о планах боевиков, однако проблема заключается в географии региона: джихадистам на руку наличие гор и пещер в пустынных районах провинции Дейр-эз-Зор и Хомс.