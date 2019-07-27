В Сирии погибли российские контрактники

В середине июня 2019 года в Сирии понесла потери российская частная военная компания (ЧВК) под названием «Щит», сообщает «Новая газета».

По данным издания, три человека с позывными «Шаман», «Кайрат» и «Танкист» погибли в Сирии 15 июня во время минометного обстрела. Один погибший родился в Перми, другой из Хакасии. Оба с 2014 года воевали на стороне самопровозглашенной "Луганской народной республики", после работали на ЧВК «Вагнера», отмечают журналисты издания.

Предполагается, что террористы взорвали автомобиль, группа бойцов отправилась выяснять, что произошло, и попала под минометный обстрел.