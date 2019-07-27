Цифровой мир Azercell в регионах страны

"Azercell Telecom", стремящийся сделать новейшие тенденции глобальных информационно-коммуникационных технологий более доступными, вступая в новую цифровую эпоху своей деятельности, в июле-августе запускает новый проект “Цифровой мир в регионах”.

На этот раз мобильный оператор, начиная с Нахичевани, посетит такие регионы как Агдам, Барда, Тертер, Мингечаур, Евлах, Гянджа, Шамкир, Товуз, Газах, Шеки, Загатала, Исмаиллы, Шемаха, Габала, Гёйчай, Сумгаит, Губа, Хачмаз, Гусар, Сабирабад, Ширван и Ленкорань, тем самым продолжая свою деятельность по повышению уровня цифровой грамотности в стране.

С целью ускорить интеграцию в мир технологий и расширения сети 4G по всей стране, только за последние полгода Azercell инвестировал 63 млн манатов в развитие телекоммуникационной отрасли в стране. В результате, было установлено 1007 новых станций LTE, а общее количество сайтов компании превысило 7000.