Грузия осудила идею полетов из Сухумского аэропорта

МИД Грузии заявил, что планируемый властями Абхазии запуск международных рейсов из Сухумского аэропорта противоречит правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и грузинскому законодательству, передает ТАСС.

Ранее власти Абхазии на заседании кабинета министров приняли решение о том, что Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба будет восстановлен для международного авиасообщения.

Пресс-служба МИД Грузии в своем заявлении отмечает, что, согласно грузинскому закону «Об оккупированных территориях», на территории Абхазии и в ее воздушном пространстве установлен режим чрезвычайного положения, «то есть особенный правовой режим, который запрещает осуществление международных рейсов на оккупированных территориях».

«ICAO, естественно, поддерживает территориальную целостность, суверенитет и единство воздушного пространства Грузии. Согласно правилам ICAO, Сухумский аэропорт и соответствующее воздушное пространство закрыты с 1993 года. Следовательно, в регионе оккупированной Абхазии не может произойти осуществление международных полетов, так как это противоречит международному правосудию, правилам ICAO и законодательству Грузии», - сказано в заявлении ведомства.

Министерство отмечает, что транспортная администрация Грузии использует все возможности, чтобы стандарты ICAO были защищены.

Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 60-е годы прошлого столетия и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать до 5 тысяч пассажиров в сутки. Имеющаяся взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,6 километра позволяет аэропорту принимать практически все типы гражданских самолетов.