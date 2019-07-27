Умер старший брат короля Саудовской Аравии

Старший брат короля Саудовской Аравии Салмана принц Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд скончался в возрасте 95 лет, сообщает саудовское информационное агентство SPA.

По заявлению королевского двора Саудовской Аравии, прощание с покойным состоится в понедельник в мечети "Масждид аль-Харам" ("Заповедная мечеть") в Мекке.

Родившийся в 1923 году принц Бандар бен Абдель Азиз по собственному желанию не занимал никаких официальных постов в королевстве. Он был отцом нынешнего губернатора провинции Эр-Рияд принца Фейсала бен Бандара бен Абдель Азиза и министра национальной гвардии королевства Абдаллы бен Бандара бен Абдель Азиза.

В последние несколько лет принц Бандар бен Абдель Азиз тяжело болел, отмечают саудовские СМИ.