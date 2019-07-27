Мигрант столкнул восьмилетнего мальчика под поезд в Германии

В Германии ребенок погиб в понедельник, 29 июля, в результате того, что мужчина столкнул его на пути перед приближающимся скоростным поездом ICE. Об этом сообщили в полиции, передает Deutsche Welle.

Инцидент произошел на главном железнодорожном вокзале Франкфурта. Сообщается, что мужчина столкнул восьмилетнего мальчика с платформы, после чего попытался сделать то же самое с его 40-летней матерью. По некоторым данным, подозреваемый пробовал спихнуть на рельсы и других пассажиров.

После произошедшего злоумышленник попытался скрыться с места, однако его задержали очевидцы, пишет Reuters. Как выяснилось, подозреваемый — 40-летний уроженец Эритреи.

Дело расследуется как убийство. Отмечается, что связи между нападавшим и семьей нет.

Вокзал Франкфурта-на-Майне является одним из самых загруженных вокзалов Германии. Из-за произошедшего несколько платформ оказались закрыты.