В Персидский залив прибыл британский фрегат

Министерство обороны Великобритании сообщило, что в Персидский залив прибыл ракетный фрегат королевского военно-морского флота Duncan. Ему предстоит обеспечивать свободу судоходства через Ормузский пролив, передает newsru.co.il.

Он призван сменить фрегат Montrose, который в конце августа уйдет на плановый ремонт в Бахрейн. Это означает, что в ближайшие недели на боевом дежурстве в заливе будут находиться два британских боевых корабля. Затем отряд пополнит фрегат Kent.

"Я рад, что Duncan продолжит выполнять миссию фрегата Montrose по обеспечению безопасности одного из важнейших морских путей. Пока мы пытаемся найти дипломатическое решение кризиса, ВМФ продолжит обеспечивать безопасность британских кораблей", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

После захвата иранцами британского танкера боевые корабли начали эскортировать торговые суда, идущие через Ормузский пролив под британским флагом. Одновременно идут переговоры о создании европейской военно-морской группировки, призванной обеспечить свободу судоходства.