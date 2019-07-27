Трамп хочет победить за счет расизма
Президент Соединенных Штатов в очередной раз отличился расистскими выпадами, и уже мало кто сомневается в том, что это не случайные эмоциональные высказывания. В этот раз досталось конгрессмену-демократу от Мэриленда Элайдже Каммингсу. Дональд Трамп назвал Каммингса грубым хулиганом и посоветовал тому заниматься своим округом, «отвратительным, худшим в США, кишащим крысами и паразитами».
Атака на Каммингса последовала после того, как тот, будучи главой надзорного комитета нижней палаты Конгресса, жестко раскритиковал сотрудников Таможенно-иммиграционной службы на границе с Мексикой за те условия, в которых содержатся нелегальные мигранты, это одно из важных направлений критики президента демократами. А ранее надзорный комитет вызвал на слушания зятя президента Джареда Кушнера и его жену, дочь Дональда Трампа Иванку, за нарушения правил документооборота.
Экспертам не стоило труда быстро установить, что темнокожий член нижней палаты Элайджа Каммингс представляет, причем давно, с 1996 года, город Балтимор и его пригороды, и в его округе с 1973 года афроамериканцы составляют большинство. При этом в пригородах живут состоятельные граждане с уровнем дохода средним и выше среднего по США. То есть это точно не худшее место для жизни в Америке.
Прослеживается очевидная закономерность, что Трамп критикует цветных демократов, выступающих против его политики, приписывая им все проблемы, связанные с избирательными округами, которые они представляют. Журналисты вспомнили, что подобная ситуация была в 2017 году, когда конгрессмен от Джорджии Джон Льюис, известный борец за права человека, отказался принимать участие в инаугурации президента. Тогда Трамп тоже заявил, что Льюису следует больше внимания уделять своему округу, «который пребывает в ужасном состоянии и разваливается». Раньше доставалось Лос-Анджелесу, Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорку – городам, где избиратели традиционно предпочитают демократов.
Цветное – значит, нечистое, эту связь глава Белого дома пытается постоянно транслировать и насаждать. Цветные в своем большинстве поддерживают демократов, значит, демократы – это нечистое. Так недавно было и со скандалом, когда Дональд Трамп напал на четырех женщин-конгрессменок, попавших в парламент в результате промежуточных выборов, из них двое – первые женщины-мусульманки в Конгрессе, Рашида Тлаиб и Ильхан Омар. Президент предложил им поехать «в те кошмарные места», откуда они приехали в Америку, и сначала там навести порядок, прежде чем критиковать американские порядки. Это было тем удивительней, что из четырех женщин лишь Омар в детском возрасте перебралась в США, остальные там родились и выросли.
Ситуация становится понятней, если знать, что тот скандал с цветными женщинами, как показал опрос Reuters, принес Трампу дополнительных пять пунктов поддержки среди республиканцев. Логика президента, который пытается переизбраться на второй срок, проста: поскольку голоса цветных все равно достанутся кандидату от Демократической партии, следует делать все, чтобы сплотить свое собственное ядро – белых избирателей консервативных взглядов, которых не смущают выпады своего кумира в адрес чужаков.
Политический аналитик Дэвид Вассерман подсчитал, что, если Дональд Трамп сумеет победить в ключевых штатах, то одержит победу на президентских выборах за счет голосов выборщиков, даже если в общенациональном зачете уступит оппоненту 5 миллионов голосов – в два раза больше, чем он уступил Хиллари Клинтон в 2016 году. Стратегия рискованная, скандальная, но, к сожалению, не лишенная смысла и перспектив. В конце концов, это классическая политическая формула «разделяй и властвуй».