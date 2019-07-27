Рекордный обвал фунта стерлинга

Курс фунта стерлинга опустился на 0,4 процента, до 1,2 доллара, что стало самым худшим значением для британской валюты с марта 2017 года. Об этом пишет Bloomberg.

Фунт обвалился на фоне решения нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона активизировать подготовку по выходу Великобритании из состава ЕС без сделки. Brexit должен состояться 31 октября 2019 года.

Как сообщалось ранее, 9 июля британская валюта опускалась до минимальных значений с апреля 2017 года. Тогда экономисты связывали это со спадом в экономике Великобритании и неопределенностью вокруг Brexit.

Джонсон во время своей первой речи в качестве британского премьера 23 июля заявил, что королевство в любом случае покинет ЕС в конце октября. О том, что британское правительство, собирается выйти из ЕС без сделки, стало известно 28 июля.