США собрались передать Украине крупную партию оружия

Украина планирует получить крупную партию летального оружия от США до конца 2019 года. Об этом рассказал «Укринформу» посол Украины в США Валерий Чалый.

Дипломат не уточнил спецификацию вооружений, однако подчеркнул, что подобные контракты стали возможными благодаря «доверию к Украине, которого не было еще в 2015 году, а также реформам в оборонной сфере». Также он напомнил, что 92 процента военно-технической помощи, которую получил Киев за последние четыре года, было прислано из США.

Чалый акцентировал, что в сфере обороны и безопасности Украина является стратегическим партнером для Соединенных Штатов, и взаимодействие в военной сфере уже идет независимо от политических процессов в Киеве и Вашингтоне.