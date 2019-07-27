В США назвали первого покупателя российских С-500

В статье говорится, что Китай - ведущий клиент для российских систем противовоздушной обороны большой дальности, хотя добился успехов в производстве собственных систем ПВО.

Новейшее российское оружие С-500 «Прометей, которое было запущено в производство в начале 2019 года, первым может купить Китай, пишет издание Military Watch .

Народно-освободительная армия Китая в настоящее время имеет один полк С-400, который включает в себя гиперзвуковые ракеты 40Н6E, имеющие максимальную дальность пуска в 400 километров, пишет Российская газета.

Кроме того, в Китай уже отправили второй полковой комплект «Триумфов». Это командный пункт полка, пусковые установки С-400 и боекомплект, радиолокационные станции, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части.

Что касается зенитной ракетной системы С-500, то Military Watch называет Китай главным его приобретателем. Новая российская ракетная система сможет определять вражеские воздушные объекты на расстоянии в 800 километров и поражать цели на дальности до 600 километров.