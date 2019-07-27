Лукашенко: «Рост зарплаты должен быть не ради того, что у нас выборы»

«Посмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня у них такая зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно этот прирост должен быть», — сказал глава Беларуси, подчеркнув, что это надо сделать «не ради того, что у нас выборы».

«Люди очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю. Этого делать нельзя», — заявил белорусский лидер, отметив при этом, что «пускай помалу, но зарплаты, пенсии и пособия в стране растут».

«Люди это видят. Надо обратить внимание руководителей, что зарплата — это святое, это основной источник дохода нашего населения, ее надо выплачивать вовремя и обеспечивать рост», — заявил Лукашенко.