Лукашенко: «Рост зарплаты должен быть не ради того, что у нас выборы»
Местные органы власти должны обеспечить своевременную выплату и рост заработной платы в регионах, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, согласовывая назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает БелТА.
«Посмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня у них такая зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно этот прирост должен быть», — сказал глава Беларуси, подчеркнув, что это надо сделать «не ради того, что у нас выборы».
«Люди очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю. Этого делать нельзя», — заявил белорусский лидер, отметив при этом, что «пускай помалу, но зарплаты, пенсии и пособия в стране растут».
«Люди это видят. Надо обратить внимание руководителей, что зарплата — это святое, это основной источник дохода нашего населения, ее надо выплачивать вовремя и обеспечивать рост», — заявил Лукашенко.