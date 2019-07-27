Названы страны с самым дорогим и дешевым бензином

Опубликован рейтинг европейских стран по доступности бензина, а также по его стоимости. Список составлен на основе данных официальной статистики цен на горючее с октановым числом 95 по состоянию на начало июля 2019 года. Доступность оценивалась исходя из ежемесячного дохода населения.

По данным РИА Новости, на первом месте списка оказался Люксембург с показателем 2,9 тысячи литров бензина за среднюю зарплату. Это объясняется солидным доходом местных жителей и сравнительно низкими ценами на топливо. Вторую строчку занимает Норвегия (2,2 тысячи литров), следом идут Австрия, Ирландия и Великобритания с результатом более 1,9 тысячи литров бензина.

Что касается стоимости топлива, то самые низкие цены в Казахстане (27,9 рубля за литр АИ-95). Россия по этому показателю располагается на втором месте (45,5 рубля за литр). В топ-3 также входит Беларусь – там литр топлива обходится автомобилистам в 52 российских рубля. Украина занимает четвертую позицию (74,7 рубля), следом идут страны Восточной Европы.

Лидером по дороговизне бензина с октановым числом 95 оказались Нидерланды, а также Норвегия, Дания, Греция и Италия.