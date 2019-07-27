Азербайджанские полицейские спасли иностранных туристов фото
На автодороге Баку - Газах (35-й километр) автомобиль Mercedes, за рулем которого находился Вусал Алиев, начал дымиться по причине короткого замыкания, передает Trend.
Как говорится в сообщении МВД, в результате выхода из строя электрической системы автомобиля двери оказались заблокированы, а пассажиры - запертыми в салоне. Сильное задымление грозило им удушьем.
Подоспевшие сотрудники шестого взвода полка дорожно-патрульной службы Главного государственного управления дорожной полиции эвакуировали через окно водителя и десять пассажиров. Спасенным пассажирам была оказана первая помощь. Благодаря оперативному вмешательству полиции было предотвращено дальнейшее возгорание автомобиля, огонь потушили.
Было установлено, что пассажирами являются иностранные туристы, а следовали они в государственный историко-художественный заповедник «Гобустан». В результате своевременного вмешательства сотрудников дорожной полиции никто не пострадал. Туристы поблагодарили полицейских за оказанную помощь.