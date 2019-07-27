Турецкие жандармы оставили отельеров без деликатесных лягушек

Командование жандармерии турецкой провинции Адыяман в районе Гергер на юго-востоке Турции конфисковало три тысячи живых лягушек, сообщает турецкий телеканал NTV.

Согласно информации, подозрение жандармов вызвал автомобиль на трассе. Когда они остановили машину и обыскали салон, обнаружились мешки, где находились лягушки. Нарушители признали, что лягушек они поймали для продажи в рестораны отелей, передает РИА Новости.

Лягушки были конфискованы и переданы в управление сельского хозяйства района Гергер, чтобы в дальнейшем их выпустить в природную среду обитания. Предприимчивые ловцы земноводных задержаны - им придется заплатить штраф в размере 600 турецких лир (около $100).