"Что касается проведения учений военно-морских сил двух стран в районе Индийского океана, мы достигли договоренности, надеемся, что они пройдут до конца этого года", - передает РИА Новости слова иранского военного.

Иран и Россия проведут военные учения в районе Индийского океана, сказал в интервью агентству IRNA командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади.

Однако Ханзади не уточнил, до конца года по какому календарю - григорианскому или иранскому - планируется проведение учений (иранский календарь ведет свой отсчет с середины марта, в таком случае учения могут пройти до марта 2020 года).

Иранский адмирал отметил, что встреча для координации и планирования учений пройдет в скором времени, добавив, что генштаб ВС Ирана подписал соглашение с Минобороны РФ.

Ханзади также сказал, что ведутся переговоры о развитии оборонного и военного взаимодействия в Каспийском море.