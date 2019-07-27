Порошенко отказался от охраны и уехал в Турцию

Бывший президент Петр Порошенко вслед за семьей уехал на отдых за границу. Как сообщает Украинская правда со ссылкой на источники, экс-глава государства улетел в Турцию.

О намерении улететь в отпуск Порошенко заявил в прошлую пятницу, но в воскресенье еще присутствовал на крестном ходе Православной церкви Украины.

"Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", - сообщил собеседник издания.

Также источники УП утверждают, что Порошенко написал заявление об отказе от госохраны, которая предоставляется бывшим президентам Украины пожизненно.