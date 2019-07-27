МИД о напряженности на азербайджано-армянской границе

Единственным виновником эскалации напряженности в регионе, и вообще наличия «линии фронта» между Арменией и Азербайджаном является Армения, оккупировавшая военным путем территории Азербайджана, признанные на международном уровне, то есть Нагорный Карабах и семь прилегающих районов. Об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление армянского внешнеполитического ведомства об эскалации напряженности на линии фронта.

По словам пресс-секретаря, поиск по различному поводу других виновников в этом вопросе означает не что иное, как самообман. Международной общественности, в том числе странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, являющимися постоянными членами Совбеза ООН, хорошо известны резолюции, принятые этой структурой, и решения других международных организаций.

«Пока вооруженные силы Армении присутствуют на территориях Азербайджана, признанных на международном уровне, к сожалению, вероятность возникновения подобных инцидентов очень высока. Единственный путь предотвращения таких случаев заключается в обеспечении вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана», - сказала глава пресс-службы МИД.

Она напомнила, что некоторое время назад МИД Армении настаивал на неприемлемости «одной рукой проводить переговоры, а другой – открывать огонь», однако после этого заявления была обстреляна позиция пограничного пункта в направлении Газахского района Азербайджана и ранен боец Государственной пограничной службы Азербайджана.

«По-видимому, Армения, одной рукой сохраняющая под оккупацией территории Азербайджана, другой рукой ищет причины для срыва переговоров. Хотела бы напомнить, что после встречи в Вашингтоне министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров заявил, что и до этого, во время обсуждения основных документов в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта, на линии фронта вовсе не царило полное спокойствие, но переговоры продолжались», - сказала Абдуллаева.

Только вывод вооруженных сил Армении с тнерриторий Азербайджана и возвращение в свои дома азербайджанцев, изгнанных с этих земель, приведут к снижению напряженности в регионе, восстановлению устойчивого мира, спокойствия и благополучия, отметила Абдуллаева: «Азербайджанская сторона никогда не смирится с фактом оккупации своих земель, и армянская сторона давно должна понять это».

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что МИД Армении возлагает на Азербайджан ответственность за возможный рост напряженности на линии соприкосновения сторон из-за провокаций с азербайджанской стороны, которые привели к гибели армянского военнослужащего и ранениям еще двух армянских военных.