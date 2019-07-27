Разведка США переходит к «защитнику» Трампа
Новым главой Национальной разведки США может стать конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф. О его выдвижении на этот пост объявил президент Дональд Трамп, теперь утвердить кандидата должен Сенат, передает Euronews.
I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 июля 2019 г.
Нынешний руководитель американских спецслужб Дэн Коатс уходит в отставку с 15 августа. Пост директора национальной разведки он занимает с марта 2017-го. Коатс ранее критически отзывался об отношениях Трампа со спецслужбами, в частности, отмечал, что президенту следовало бы раскрыть разведке детали переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Потенциальный преемник Коатса - Джон Рэтклифф, в свою очередь, был одним из ярых критиков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о связях Трампа с Кремлем и о российском вмешательстве в американские выборы.