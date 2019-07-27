В России начали серийное производство истребителей Су-57

Согласно информации, первый серийный истребитель пятого поколения российские ВКС должны получить уже в декабре текущего года, а в течение ближайших десяти лет на вооружении России появится не менее 76 боевых самолетов новейшего поколения.

Ранее стало известно о том, что истребитель пятого поколения Су-57 оказался не только малозаметным, но и невероятно дешевым, в частности, стоимость одного боевого самолета составит всего лишь 34,4 млн долларов. Среди потенциальных закачиков в настоящее время выступают Индия и Турция.

Издание Avia.pro пишет, что на стадии разработки предполагалось произвести не менее тысячи истребителей Су-57, основными покупателями должны были выступить Китай и Индия, однако, после того как в Китае был представлен второй истребитель пятого поколения Shenyang J-31, в КНР заявили об окончательном отказе от покупки российских истребителей Су-57.