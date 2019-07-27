Бойня в бразильской тюрьме: 16 человек обезглавлены

В одной из тюрем в бразильском штате Пара произошел бунт, в котором погибли по меньшей мере 52 человека. Об этом сообщил телеканал Globo со ссылкой на управление исполнения наказаний штата.

По информации телеканала, бойня продолжалась практически пять часов: с семи утра до полудня по местному времени. В ходе мятежа 16 заключенных были обезглавлены. В помещениях, где шла бойня, начался пожар, многие заключенные погибли от удушья. Захваченные заключенными двое сотрудников пенитенциарного учреждения освобождены.

Это второе крупное происшествие такого рода в Бразилии за последние три месяца. В мае в тюрьме столицы штата Амазонас в результате бунта погибли 55 заключенных.

BBC News отмечает, что случаи насилия и столкновения различных банд в бразильских тюрьмах не редкость. Страна занимает третье место в мире по числу заключенных — их около 700 тысяч человек, и пенитенциарные учреждения зачастую просто переполнены.