США выводят войска из Афганистана?
Дональд Трамп намерен вывести военнослужащих США из Афганистана еще до президентских выборов, намеченных на ноябрь 2020 года, заявил на заседании некоммерческой организации «Экономический клуб» в Вашингтоне госсекретарь США Майкл Помпео, пишет Deutsche Wellе.
«Таково указание, полученное мной от президента США. Он четко выразил свое мнение. Положить конец длительным войнам, вывести войска, сократить контингенты», — цитирует издание The Wall Street Journal слова Помпео.
Отметим, что военнослужащие США размещены в Афганистане с октября 2001 года. Сейчас там дислоцированы около 14 тысяч американских солдат и офицеров. С июля 2018 года США ведут прямые переговоры с высокопоставленными представителями движения «Талибан» об установлении мира в Афганистане. Основные темы обсуждений - вывод иностранных военнослужащих и предоставление гарантий того, что Афганистан не превратится в безопасную гавань для террористических группировок. Стороны достигли «настоящего прогресса» в переговорах, подчеркнул Помпео.