Участники акции вышли с плакатами «Приватизированное правосудие», «Кочарян — герой!», «Кочарян - политзаключенный».

«Я ни секунды не сомневаюсь, что Роберт Кочарян будет освобожден из-под стражи и будет оправдан, как перед нынешним обществом, так и перед лицом истории. В какой период это произойдет, я затрудняюсь ответить», – сказал руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян.

Роберта Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя и беспорядках, которые произошли 1 марта 2008 года. Обвинение было предъявлено 26 июля 2018 года. За этот период Кочаряна три раза заключали под стражу, меняя меру пресечения в отношении него. 25 июня Апелляционный суд отменил постановление суда первой инстанции об освобождении Кочаряна из-под стражи.