В Афганистане убили американских военных

Двое военнослужащих США были убиты в Афганистане. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", передает ТАСС.

В нем отмечается, что, согласно политике Минобороны США, имена погибших солдат не разглашаются в течение суток после уведомления ближайших родственников об их гибели. Обстоятельства гибели военнослужащих также не уточняются.

В то же время агентство Associated Press со ссылкой на источник пишет, что американских военных убил афганский солдат.