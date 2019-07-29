Турция и США не могут договориться по Сирии

Если между Турцией и США не будет достигнут консенсус по вопросу создания «зоны безопасности» на севере Сирии, Анкара будет вынуждена заняться ее формированием в одиночку, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора с американским коллегой Марком Эспером, сообщает Anadolu со ссылкой на турецкое военное ведомство.

«Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны США Марк Эспер провели сегодня телефонные переговоры. Министр Акар сообщил, что Турция надеется на полное прекращение поддержки Соединенными Штатами террористических организаций ПКК и «Силы народной самообороны»... Касательно вопроса создания зоны безопасности на севере Сирии он подчеркнул, что Турция является единственной силой, способной обеспечить контроль над зоной безопасности», - отмечается в сообщении военного ведомства.

Глава Минобороны Турции также выразил надежду, что США «заберут обратно переданное ПКК и «Силам народной самообороны» вооружение», а также выведут их «с территорий, где предполагается сформировать зону безопасности».

На прошлой неделе американская межведомственная делегация, которую возглавлял спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, провела переговоры с турецкими официальными лицами о создании зоны безопасности. Как сообщил 24 июля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара и Вашингтон по итогам контактов не смогли достичь соглашения. По словам Чавушоглу, «Турция не договорилась с США о том, какова будет глубина зоны безопасности, кто ее будет контролировать". Анкара настаивает на том, чтобы глубина буферной зоны была от 30 до 40 км.