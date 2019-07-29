Двое сотрудников Комитета госдоходов Армении были взяты с поличным в момент получения взятки, открыто уголовное дело, сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности страны.

По предварительной информации, двое сотрудников оперативно-розыскного управления комитета предъявили директору компании, работающей в сфере импорта и продажи алмазов, необоснованные требования относительно ведения бизнеса по счет-фактурам. В случае их невыполнения мужчины пригрозили бизнесмену крупными штрафами, пишет Sputnik Армения.

Спустя некоторое время налоговики "смягчились" и согласились на 2 млн драмов (около $4,1 тыс.), после получения которых обещали не мешать деятельности компании. В результате "торга" с бизнесменом сумму удалось снизить до 1 млн драмов.

Преступники были взяты в момент получения денег. Идет предварительное следствие.