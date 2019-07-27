Россия и Иран подписали соглашение о военном сотрудничестве

Иран и Россия подписали меморандум о взаимопонимании с целью расширения двусторонних связей, сказал командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади, прибывший с официальным визитом в Россию.

Документ был подписан между Минобороны РФ и Генштабом Вооруженных сил Ирана.

По словам Ханзади, это "первый меморандум о взаимопонимании подобного рода". Подписание документа может рассматриваться как "поворотный момент в военных отношениях Тегерана и Москвы".

По данным агентства Mehr, Хосейн Ханзади в ходе визита также рассказал о переговорах между Москвой и Тегераном по укреплению сотрудничества в военной сфере в Каспийском море, отметив, что стороны готовятся к подписанию соглашения в данной сфере.