В Грузии рассказали о многомиллионных убытках из-за запрета полетов в Россию

Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией принес авиакомпании Georgian Airways убытки на 25 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы авиаперевозчика.

Компании пришлось возвращать 80 процентов уже проданных билетов. Также резко сократилось число желающих купить билеты на рейсы перевозчика.

В настоящий момент Georgian Airways осуществляет транзитные рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван. Правительство Грузии выделило компании 600 тысяч долларов для стимулирования транзитных перевозок.

Запрет на прямое авиасообщение с Грузией вступил в силу 8 июля. Соответствующий указ российский президент Владимир Путин подписал в июне после антироссийских протестов в Тбилиси.