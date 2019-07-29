Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 01:05

Минул год с тех пор, как Имран Хан стал премьер-министром Пакистана в результате выборов, которые его многочисленные противники пытались сорвать самыми грязными способами в 73-летней истории страны. Оппозиция и некоторые международные наблюдатели утверждают, что только поддержка всемогущих пакистанских военных сделала возможным приход этого политического лидера на пост премьер-министра страны.

Имран Хан явно не оправдал надежд тех, кто за долгие годы привык рассматривать Пакистан как свою вотчину. Год назад, когда он только пришел к власти и провозгласил идею Naya Pakistan - «Нового Пакистана», к его заявлениям экс-владыки страны отнеслись снисходительно - человек попал на заоблачные вершины власти, должен что-то говорить этому, как его… народу, да, что-то обещать. Даже к аскетичной церемонии приведения его к присяге - только чай и немного печенья, на все торжество 50 тысяч местных рупий, четыреста с небольшим американских долларов, рекорд, достойный Книги Гиннесса, - те, кто тратил на эту церемонию семь-девять миллионов рупий, отнеслись как к чудачеству. Ну не понимает человек, что власть должна выглядеть дорого-богато, что с бывшего игрока в крикет возьмешь, скоро поймет открывающиеся перед ним возможности и сам захочет роскоши. За прошедший год не понял и не захотел. И вчерашние «хозяева жизни», внезапно оказавшиеся оппозицией, взорвались злобой. Имран Хана в Пакистане сегодня поливают грязью куда больше, чем в период избирательной кампании, особенно когда год назад стало ясно, что народные массы буквально на руках вознесут его и возглавляемую им партию Техрик-е Инсаф («Движение за справедливость») к руководству Пакистаном. Десятилетиями вся «игра престолов» в стране представляла собой борьбу двух кланов - Бхутто, включавший в себя элиту провинции Синд, и семейство Наваза Шарифа, за которым стояли кланы Пенджаба. А между ними «глубинное государство», армия и межведомственная разведка ISI, которые время от времени жестко, вплоть до физического устранения и введения военной диктатуры, объясняли заигравшимся в политику штатским всю порочность их деятельности.

За этим увлекательным занятием было как-то не до социально-экономических проблем страны, которая, между прочим, является обладателем ядерного оружия. 200-миллионный Пакистан задыхается от проблем с демографией, экологией, от безработицы, экстремизма, нищеты, нехватки воды и электроэнергии. Цивилизация - она здесь только в центральных районах нескольких крупных городов и поселках, выстроенных для себя элитой. Вокруг них - «пояс шахида», населенные нищетой трущобы, а чуть дальше - откровенный «конец географии», где, в зависимости от района страны, или феодализм, или родоплеменные отношения. Если прибавить к этому конфликт с Индией, ситуацию в Зоне племен, начинающейся практически сразу за Пешаваром и тянущейся до, мягко говоря, достаточно условных границ с Афганистаном, где власть Исламабада достаточно номинальна, проблемы в Белуджистане - то остается только два вопроса. Первый - как «вот это все» вообще функционирует и до сих пор не взорвалось войной всех против всех? Второй - как долго может просуществовать подобное государство в XXI веке?