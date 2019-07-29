Из 23 медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку, 16 в копилку нашей страны положили борцы. Они добыли для Азербайджана 8 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.

Как и на недавних взрослых Европейских играх в Минске, как и на Олимпиаде-2016 в Рио и других крупнейших соревнованиях, борцы вновь составили главную ударную силу Азербайджана. Благодаря их успешным выступлениям наша страна занимает высокие места в общекомандном зачете, опережая ряд более крупных стран.

Очередной успех азербайджанской борьбы комментирует вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Фирдовси Умудов.

«Борьба в Азербайджане – самый популярный вид спорта, наши пехлеваны всегда были и остаются в центре внимания, - говорит известный специалист. - Самых больших побед мы добились в период независимости. К Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю наши борцы подготовились очень серьезно. Целью было показать максимальный результат. Руководство Федерации борьбы Азербайджана, тренерский корпус проделали большую работу, чтобы наши борцы смогли добиться успеха в Баку.

И они оправдали ожидания, великолепно представив страну на Европейском фестивале и завоевав 16 наград, из которых 8 – золотые. Это говорит о том, что в Азербайджане растет очень сильное молодое поколение борцов. Не менее важным является то, что в последние годы важных побед добиваются спортсмены из регионов, что говорит о развитии борьбы не только в Баку, но и далеко за пределами столицы.

Мы уверены, что наши пехлеваны в будущем добьются еще больших побед».