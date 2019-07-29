И вновь борцы выручают Азербайджан Итоги с Фирдовси Умудовым
Из 23 медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку, 16 в копилку нашей страны положили борцы. Они добыли для Азербайджана 8 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.
Как и на недавних взрослых Европейских играх в Минске, как и на Олимпиаде-2016 в Рио и других крупнейших соревнованиях, борцы вновь составили главную ударную силу Азербайджана. Благодаря их успешным выступлениям наша страна занимает высокие места в общекомандном зачете, опережая ряд более крупных стран.
Очередной успех азербайджанской борьбы комментирует вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Фирдовси Умудов.
«Борьба в Азербайджане – самый популярный вид спорта, наши пехлеваны всегда были и остаются в центре внимания, - говорит известный специалист. - Самых больших побед мы добились в период независимости. К Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю наши борцы подготовились очень серьезно. Целью было показать максимальный результат. Руководство Федерации борьбы Азербайджана, тренерский корпус проделали большую работу, чтобы наши борцы смогли добиться успеха в Баку.
И они оправдали ожидания, великолепно представив страну на Европейском фестивале и завоевав 16 наград, из которых 8 – золотые. Это говорит о том, что в Азербайджане растет очень сильное молодое поколение борцов. Не менее важным является то, что в последние годы важных побед добиваются спортсмены из регионов, что говорит о развитии борьбы не только в Баку, но и далеко за пределами столицы.
Мы уверены, что наши пехлеваны в будущем добьются еще больших побед».
Вместе с тем, Фирдовси Умудов подчеркивает, что успехи борцов и представителей других видов спорта были бы невозможны без той поддержки, которую оказывает спорту государство.
«Развитие Азербайджана высокими темпами, его современная инфраструктура и безопасность гостей в очередной раз проявляются во время таких крупных мероприятий, как Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Для организации подобных мероприятий важно иметь не только современные спортивные объекты, но и развитую городскую инфраструктуру.
Азербайджан подключился к олимпийскому движению по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. Продолжая его политику, президент Азербайджана Ильхам Алиев претворяет в жизнь крупнейшие проекты, в том числе и в мире спорта. Это и обновление инфраструктуры, и постоянное строительство новых объектов, которые свидетельствуют о прогрессе Азербайджана.
У нашей страны уже большой опыт в проведении спортивных соревнований. В мире до сих пор говорят о высочайшем уровне проведения в Баку Европейских игр-2015 и Исламиады-2017, главой Оргкомитета которых была первый вице-президент Мехрибан Алиева. То, что мировые спортивные организации доверяют Азербайджану проведение таких крупных соревнований, говорит о высоком доверии к нашей стране.
И то, что наши спортсмены добиваются больших успехов на этих соревнованиях, еще раз доказывает, что Азербайджан – спортивная страна. С развитием Азербайджана повышаются и наши спортивные результаты. Успехи азербайджанских спортсменов демонстрируют их силу, а также мощь нашего государства.
Сегодня мы видим, что только высокоразвитые сильные страны могут стабильно добиваться высоких результатов в спорте. Наши спортсмены всегда оправдывали возлагавшиеся на них надежды. Их результаты на Еврофестивале – яркое тому подтверждение. Показав высочайший настрой, они завоевали 23 медали – 10 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. В итоге Азербайджан занял 4-е место в общекомандном зачете, опередив многие страны».