В партии Зеленского назвали спикера новой Рады

Спикером Верховной рады 9-го созыва, вероятнее всего, станет глава партии президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Об этом сказал избранный депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия, сообщает «Обозреватель».

По его словам, глава партии — самый достойный кандидат на эту должность, хотя он «боится сглазить» свое назначение. Арахамия подчеркнул, что как минимум 250 депутатов, прошедших в Раду от президентской партии, проголосуют за кандидатуру Разумкова.

Ожидается, что вице-спикером станет представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. «Он близок к законодательной работе, а тут нужна координационная работа», — сказал Арахамия, добавив, что на должность главы фракции «Слуга народа» в парламенте рассматриваются две кандидатуры: он и глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко.