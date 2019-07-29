В США не назвали сроки введения санкций против Турции

Представитель Госдепартамента США отказался назвать возможные сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, передает РИА Новости.

«Мы не комментируем внутренние обсуждения до принятия решения», — сказал американский дипломат, напомнив, что санкции против Китая в соответствии с законом CAATSA были введены через несколько месяцев после получения С-400.

Он также отметил, что США по-прежнему привержены стратегическим отношениям с Турцией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не винит власти Турции за покупку российских С-400. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что США будут здраво мыслить в вопросе введения санкций из-за поставок в страну С-400.