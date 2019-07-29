Эльдар Азизов пошел к жильцам, пораженных в правах после статьи в haqqin.az
Накануне haqqin.az опубликовал статью о сносе аварийного жилого дома в центре Баку, по адресу М. Алиева 150. В статье, в частности говорилось, что часть жильцов ( некоторые из них вынужденные переселенцы- ред.) отказывается покидать здание, жалуясь на малый размер компенсации.
Жильцы дома обращались во многие структуры. Посредством портала haqqin.az они обратились к руководству страны и в частности к первому-вице-президенту Мехрибан Алиевой с просьбой посодействовать в решении их проблем.
Как сообщили haqqin.az в Исполнительной власти города Баку, по поручению президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, глава ИВ Баку Эльдар Азизов, а также глава ИВ Ясамальского района города Азиз Азизов посетили аварийное здание, ознакомились с условиями жизни жильцов, а также выслушали их проблемы и пожелания.
В Исполнительной власти города также отметили, что по поручению президента Ильхама Алиева и в соответствии с решениями Кабмина продолжаются работы по переселению жильцов аварийных домов, которые не подлежат ремонту. Соответствующие госструктуры определили в Баку 17 подобных зданий, и ведется работа по переселению их жильцов.
В число этих аварийных зданий включен и жилой дом по адресу Мирза аги Алиева 150 в Ясамальском районе. Здание, которое было построено еще в 1889 году состоит из 3 этажей и 43 квартир.
Примечательно, что решением городских властей, еще в июне 1989 года это здание было признано аварийным, и начался процесс переселения жильцов. В том же году были переселены 23 семьи. Однако этот процесс был приостановлен, вследствие чего, пустующие квартиры заняли вынужденные переселенцы.
За последние годы ситуация еще больше усугубилась, В 2011 и 2017 году Министерство по чрезвычайным ситуациям, а также другие госструктуры, после осмотра здания составили акты о немедленном переселении жильцов, для их же безопасности, а также ограничении входа на территорию этого дома. В настоящее время продолжается процесс переселения жильцов, который затрудняется тем, что часть жильцов отказывается соглашаться на установленный размер компенсации, и выдвигает дополнительные условия.
Встретившийся накануне с жильцами здания глава ИВ Баку Эльдар Азизов напомнил им о том, что здание является аварийным и необходимо срочно переселить жильцов. Глава города отметил, что переселение жильцов не связано с проектами и мероприятиями государственной важности, а связано с аварийностью дома и поэтому выплачиваемые жильцам денежные средства должны рассматриваться как материальная помощь, а не как компенсация. При этом, размер выплат жильцам этого здания определен на максимальном для Баку уровне в соответствии с законодательством.
На встрече также были даны поручения в связи с повторным измерением площадей квартир. Ранее некоторые жильцы жаловались на то, что квадратура их квартир была высчитана неверно. В то же время было сделано обращение в «Гачгынком» для того, чтобы решить вопросы и пожелания вынужденных переселенцев, разместившихся в этом доме.
Эльдар Азизов отметил, что первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения по оказанию помощи жильцам и недопущению нарушения их прав. Данный вопрос взят под контроль. Жильцов также заверили, что на месте их снесенного дома не планируется возведение многоэтажного здания или торгового объекта.
На встрече, которая длилась более двух часов, Эльдар Азизов заверил жильцов, что им будет оказана вся помощь исходя из законодательства и реальных возможностей, а процесс переселения будет тщательно контролироваться. Жильцы домов выразили удовлетворение данной встречей.