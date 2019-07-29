Отдел информации 09:40

Накануне haqqin.az опубликовал статью о сносе аварийного жилого дома в центре Баку, по адресу М. Алиева 150. В статье, в частности говорилось, что часть жильцов ( некоторые из них вынужденные переселенцы- ред.) отказывается покидать здание, жалуясь на малый размер компенсации. Жильцы дома обращались во многие структуры. Посредством портала haqqin.az они обратились к руководству страны и в частности к первому-вице-президенту Мехрибан Алиевой с просьбой посодействовать в решении их проблем.

Как сообщили haqqin.az в Исполнительной власти города Баку, по поручению президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, глава ИВ Баку Эльдар Азизов, а также глава ИВ Ясамальского района города Азиз Азизов посетили аварийное здание, ознакомились с условиями жизни жильцов, а также выслушали их проблемы и пожелания. В Исполнительной власти города также отметили, что по поручению президента Ильхама Алиева и в соответствии с решениями Кабмина продолжаются работы по переселению жильцов аварийных домов, которые не подлежат ремонту. Соответствующие госструктуры определили в Баку 17 подобных зданий, и ведется работа по переселению их жильцов. В число этих аварийных зданий включен и жилой дом по адресу Мирза аги Алиева 150 в Ясамальском районе. Здание, которое было построено еще в 1889 году состоит из 3 этажей и 43 квартир.

Примечательно, что решением городских властей, еще в июне 1989 года это здание было признано аварийным, и начался процесс переселения жильцов. В том же году были переселены 23 семьи. Однако этот процесс был приостановлен, вследствие чего, пустующие квартиры заняли вынужденные переселенцы. За последние годы ситуация еще больше усугубилась, В 2011 и 2017 году Министерство по чрезвычайным ситуациям, а также другие госструктуры, после осмотра здания составили акты о немедленном переселении жильцов, для их же безопасности, а также ограничении входа на территорию этого дома. В настоящее время продолжается процесс переселения жильцов, который затрудняется тем, что часть жильцов отказывается соглашаться на установленный размер компенсации, и выдвигает дополнительные условия. Встретившийся накануне с жильцами здания глава ИВ Баку Эльдар Азизов напомнил им о том, что здание является аварийным и необходимо срочно переселить жильцов. Глава города отметил, что переселение жильцов не связано с проектами и мероприятиями государственной важности, а связано с аварийностью дома и поэтому выплачиваемые жильцам денежные средства должны рассматриваться как материальная помощь, а не как компенсация. При этом, размер выплат жильцам этого здания определен на максимальном для Баку уровне в соответствии с законодательством.