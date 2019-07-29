Коста-Рика закрывает посольство в Азербайджане. Как сообщает Report, с 1 августа дипмиссия этой страны прекратит свою деятельность в Баку.

В посольстве подтвердили данную информацию, однако о причинах такого решения не сообщается.

Напомним, официальное открытие посольства Республики Коста-Рика состоялось в Баку в ноябре 2017 года. В церемонии открытия принял участие находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел и вероисповедания Республики Коста-Рика Мануэль Гонзалес Санз.