Отныне глава разведки не будет говорить президенту правду актуальный комментарий
Итак, это все-таки свершилось. Глава Национальной разведки США Дэн Коутс, занимавший этот пост с марта 2017 года, уходит в отставку. «Пришло время перейти к следующей главе своей жизни», - как написал он в своем заявлении на имя президента.
А на смену ему приходит 53-летний Джон Рэтклифф, республиканец, родом из Маунт-Проспект, штат Иллинойс, конгрессмен от штата Техас с 2015 года, женат, отец двух дочерей. И - что самое важное во всей этой истории - убежденный сторонник Дональда Трампа.
На первый взгляд, эти кадровые перестановки - чисто внутриамериканская история. Президент заменил «неудобного» Коутса, позиция которого по ряду вопросов - российский след на американских выборах, ситуация с Северной Корее - не совпадала со взглядами Трампа. Более того, Коутс эти свои разногласия публично озвучивал.
Рэтклифф - совсем другое дело, у него и взгляды «политически верные», и с нынешней командой Белого дома он вполне сработался. Как в период расследования о российском вмешательстве в американскую президентскую избирательную кампанию-2016, так и во время свертывания программы 1033 президента Обамы, которая ограничивала возможности полиции США в получении дополнительных вооружений и их применении в служебной деятельности.
Вообще, нужно сказать, Рэтклифф относится к предыдущей администрации и персонально к дуэту Обама-Хиллари Клинтон, мягко говоря, без всяких симпатий. За несколько часов до того, как Трамп объявил в своем Твиттере о том, что хочет видеть конгрессмена на посту директора национальной разведки, Рэтклифф выступил с призывом расследовать возможные правонарушения предшественников нынешнего хозяина Белого дома, включая потенциально незаконные утечки в СМИ. «Что я знаю как бывший федеральный прокурор, так это то, что в администрации Обамы были совершены преступления», - категорично заявил он в интервью Fox News.
Правда, с учетом того, что новую должность Трамп предложил своему верному паладину еще 19 июля, заявление Рэтклиффа следует считать вполне программным. Как глава Национальной разведки он, конечно, не имеет права сам проводить расследования, в аппарате этой службы официально нет оперативных сотрудников. Но нет сомнений, что новая должность позволяет ему оказывать такому расследованию самое широкое содействие. Тем более что с генеральным прокурором США Уильямом Барром и Майклом Хоровицем, генеральным инспектором Министерства юстиции, имеющим право «кошмарить» ФБР у него прекрасные отношения и общий взгляд на расследование «российского вмешательства» - оно было, но во всем виновата Хиллари Клинтон.
И в завершение вопроса о том, что это внутриамериканская история. Назначение Рэтклиффа - убедительно доказательство того, что позиции Дональда Трампа окрепли настолько, что теперь он готов дать вполне полноценный ответ своим оппонентам, долгое время трепавшие его самого и его команду расследованием «российского вмешательства» и вообще «российского следа». Вопрос этот для США крайне принципиальный. Кроме того, инициировать расследование деятельности демократической администрации, да еще и накануне новых президентских выборов - сильный ход, в случае грамотно обставленных действий, способных существенно снизить шансы кандидатов от Демократической партии.
Но есть в этой истории и то, что касается не столько Америки, сколько остального мира. Что такое, по большому счету, Директорат национальной разведки? Орган, который координирует деятельность 17-ти спецслужб США, но главное - готовит ежедневный President's Daily Brief, документ, предназначенный для ознакомления президента с разведывательными данными, касающимися значимых для интересов США международных ситуаций.
При всех недостатках Дэна Коутса - разумеется, с точки зрения Трампа и администрации Белого дома - у него было одно неоспоримое достоинство. А именно - умение говорить президенту неприятные вещи, которые противоречили тому, как Трамп оценивал ту или иную ситуацию. В случаях, когда Коутс утверждал, что Ким Чен Ын не готов откликнуться на призывы к ядерному разоружению, что ядерная программа Тегерана не имеет военной направленности, что Катар не является спонсором терроризма, что Исламское государство не разгромлено и еще вполне может проявить себя в Ираке и Сирии - он оказывался совершенно прав. Доводя тем самым Дональда Трампа до эмоционального взрыва.
«Возможно, разведка должна вернуться в школу!», - написал в своем Твиттер американский президент после одного из докладов Коутса по Ирану, попутно назвав всех руководителей разведывательного сообщества «пассивными» и «наивными». Буквально через месяц развитие событий подтвердило, что прав был именно Коутс, а не Трамп.
В связи с этим и в самих США, и во всем мире возникают опасения - а сумеет ли Рэтклифф в принципиальных оценках международной ситуации возражать Трампу? Станет ли доводить до президента правду, которую тот не хочет знать? Окажется ли новый директор Национальной разведки именно умным, а не просто верным? Вопросы более чем серьезные, слишком уж велика бывает цена, когда выводы разведки подгоняются под «единственно правильное мнение» вышестоящего руководства. Примеров тому - не счесть.