Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:26

Итак, это все-таки свершилось. Глава Национальной разведки США Дэн Коутс, занимавший этот пост с марта 2017 года, уходит в отставку. «Пришло время перейти к следующей главе своей жизни», - как написал он в своем заявлении на имя президента. А на смену ему приходит 53-летний Джон Рэтклифф, республиканец, родом из Маунт-Проспект, штат Иллинойс, конгрессмен от штата Техас с 2015 года, женат, отец двух дочерей. И - что самое важное во всей этой истории - убежденный сторонник Дональда Трампа.

На первый взгляд, эти кадровые перестановки - чисто внутриамериканская история. Президент заменил «неудобного» Коутса, позиция которого по ряду вопросов - российский след на американских выборах, ситуация с Северной Корее - не совпадала со взглядами Трампа. Более того, Коутс эти свои разногласия публично озвучивал. Рэтклифф - совсем другое дело, у него и взгляды «политически верные», и с нынешней командой Белого дома он вполне сработался. Как в период расследования о российском вмешательстве в американскую президентскую избирательную кампанию-2016, так и во время свертывания программы 1033 президента Обамы, которая ограничивала возможности полиции США в получении дополнительных вооружений и их применении в служебной деятельности. Вообще, нужно сказать, Рэтклифф относится к предыдущей администрации и персонально к дуэту Обама-Хиллари Клинтон, мягко говоря, без всяких симпатий. За несколько часов до того, как Трамп объявил в своем Твиттере о том, что хочет видеть конгрессмена на посту директора национальной разведки, Рэтклифф выступил с призывом расследовать возможные правонарушения предшественников нынешнего хозяина Белого дома, включая потенциально незаконные утечки в СМИ. «Что я знаю как бывший федеральный прокурор, так это то, что в администрации Обамы были совершены преступления», - категорично заявил он в интервью Fox News.

Правда, с учетом того, что новую должность Трамп предложил своему верному паладину еще 19 июля, заявление Рэтклиффа следует считать вполне программным. Как глава Национальной разведки он, конечно, не имеет права сам проводить расследования, в аппарате этой службы официально нет оперативных сотрудников. Но нет сомнений, что новая должность позволяет ему оказывать такому расследованию самое широкое содействие. Тем более что с генеральным прокурором США Уильямом Барром и Майклом Хоровицем, генеральным инспектором Министерства юстиции, имеющим право «кошмарить» ФБР у него прекрасные отношения и общий взгляд на расследование «российского вмешательства» - оно было, но во всем виновата Хиллари Клинтон. И в завершение вопроса о том, что это внутриамериканская история. Назначение Рэтклиффа - убедительно доказательство того, что позиции Дональда Трампа окрепли настолько, что теперь он готов дать вполне полноценный ответ своим оппонентам, долгое время трепавшие его самого и его команду расследованием «российского вмешательства» и вообще «российского следа». Вопрос этот для США крайне принципиальный. Кроме того, инициировать расследование деятельности демократической администрации, да еще и накануне новых президентских выборов - сильный ход, в случае грамотно обставленных действий, способных существенно снизить шансы кандидатов от Демократической партии. Но есть в этой истории и то, что касается не столько Америки, сколько остального мира. Что такое, по большому счету, Директорат национальной разведки? Орган, который координирует деятельность 17-ти спецслужб США, но главное - готовит ежедневный President's Daily Brief, документ, предназначенный для ознакомления президента с разведывательными данными, касающимися значимых для интересов США международных ситуаций.