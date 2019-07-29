Минэкологии подало в суд на десятки центров отдыха

Сотрудники Минэкологии и природных ресурсов провели очередной рейд с целью проверки ситуации с управлением сточными водами на объектах общепита в прибрежной зоне Каспия (территория Баку, Сумгаита, северное и южное побережье), а также проверили исполнение данных ранее поручений обязательного характера, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам главы пресс-службы Минэкологии Ирады Ибрагимовой, в ходе рейдов было выяснено, что в действующих в Хачмазском районе центрах отдыха Palma, Riverin, Ober Lyuks, El Faro, Təhsil, Atlant водоочистные сооружения установлены. В центрах отдыха Сумгаита Dostluq, Caspian Breeze, Şərur, Amore, Nicat, Freqat, Regnum, Röya, Turan, Təndir, Qala сточные воды сливаются в центральную канализационную систему.

Как отметила Ибрагимова, в связи с тем, что в действующих в Хачмазском районе центрах отдыха Çıraqqala, Jalə, в Сумгаите - Duyğu, Liman, Atlantida, "Flaqman, Narınqala, Вalıqçı, Alma, Neptun, Antalya, Qala, в Баку - Mirvari, Riyad park, Caspian Beach, 1001 gecə, Eldarado, Dostluq, Аquapark не исполнены данные ранее поручения обязательного характера, в суды поданы иски о приостановлении их работы.

Она также добавила, что во время рейдов было выявлено, что в действующих в Набрани центрах отдыха Lotos, Ulduz, в Сумгаите - Katamaran, Sahil, Diana, в Баку - Bizim sahil, Xəzər, Türkan, Simurq, Voyage, Qala и Antalya, а в Ленкоран-Астаринской зоне - Dağlar oğlu, Həsirli, Su pərisi, Panorama сточные воды сливаются в море без очистки. В отношении ответственных лиц данных объектов составлены акты. Владельцам объектов даны обязательные к исполнению поручения по очистке сточных вод.