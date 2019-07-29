Кочарян: Пашинян не продержится долго у власти

Он убежден, что вопрос власти в любом случае будет решаться на улице – на досрочных парламентских выборах.

Власти Армении не смогут долго продержаться и не имеют перспективы переизбрания. Об этом бывший президент Роберт Кочарян заявил в интервью газете "Голос Армении".

"С таким качеством управления эта власть долго не продержится и не имеет перспективы переизбрания. При этом избиратель уже будет сыт по горло популистами и станет разборчивее в своем выборе", – считает Кочарян.

Экс-президент убежден, что на оппозиционном поле есть более чем благодатная почва для консолидации. Но Кочарян не считает, что сразу же сложится единый оппозиционный центр. По его мнению, центров тяготения с разной силой притяжения будет несколько, но между ними наладится активное взаимодействие.

"В этих процессах я буду важным звеном, но далеко не единственным. Стране нужна широкая консолидация здоровых сил. Этот процесс непременно приведет также к радикализации парламентской оппозиции, иначе она потеряет свой электорат", - считает он.

С точки зрения Кочаряна, осенью процесс консолидации и формирования партнерства на оппозиционном поле завершится, а политическая борьба примет системный и масштабный характер.

Напомним, бывший президент Армении Роберт Кочарян сейчас находится под арестом. Он обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году в Армении. Тогда оппозиция во главе с первым президентом республики Левоном Тер-Петросяном проводила многодневные митинги, выступая против итогов президентских выборов. Долгосрочные акции протеста переросли 1-2 марта в столкновения, в результате которых погибли 10 человек.