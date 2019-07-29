Посольство о погибших в ДТП в России азербайджанцах

Как сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в России, транспортное средство с государственным номерным знаком 20-EB-289, за рулем которого находился Эшгин Эльхан оглу Аллахвердили, столкнулось с грузовым автомобилем, управляемым Александром Демченко.

29 июля в 08:10 на 958-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области Российской Федерации произошло ДТП с участием граждан Азербайджана.

"В результате ДТП погибли Эшгин Аллахвердили и его пассажирка Замана Мусаева. Другие пассажиры транспортного средства - Вахиля Мамедова, Нуран Джафарова, Бахтияр Салаев, Илькин Гезалов, Рауф Руфуллаев, Эмиль Тамиров, Заур Мусаев и Намаз Мусаев с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в центральную больницу города Зверево Ростовской области", - говорится в сообщении посольства.

В сообщении дипмиссии также отмечается, что возможны некоторые неточности в списке жертв и пострадавших, предоставленном российской стороной.

Посольство Азербайджана в Москве поддерживает регулярные контакты с пострадавшими соотечественниками, этот вопрос находится под контролем.