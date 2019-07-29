Богатейший человек Земли присматривается к Бодруму

Самый богатый человек мира по версии Forbes Джефф Безос ищет возможности для инвестиций и работы в Бодруме. Об этом пишет турецкое издание Sabah.

Согласно информации, основатель онлайн-ритейлера Amazon поставил на якорь в Мугле свою 136-метровую роскошную яхту стоимостью 400 миллионов долларов с вертолетной площадкой, откуда ежедневно вылетает в Бодрум для изучения возможностей сотрудничества.

Известно, что чаще всего вертолет миллиардера был замечен над некоторыми девелоперскими проектами, включая Four Seasons Resort Bodrum.

Джефф Безос - американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд, признан богатейшим человеком по версии Forbes.