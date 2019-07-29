Спецоперация в Баку: автомат Калашникова, героин... фото
Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью провели операции против лиц, незаконно хранивших оружие и боеприпасы, а также занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Согласно информации, в Баку был задержан житель Ясамальского района Фируз Керимов. Во время проверки его автомобиля ВАЗ 2121 был найден и изъят автомат Калашникова, а также магазин к нему и 30 патронов. Задержанный признался, что автомат и боеприпасы принадлежат ему.
В результате другой операции сотрудники Главного управления задержали жителя столицы, ранее судимого Вугара Алиева. При осмотре его дома в Апшеронском районе было найдено и изъято 980 г героина и электронные весы. В ходе расследования было установлено, что задержанный занимался сбытом наркотических средств в Баку и Апшеронском районе.
Также в ходе еще одной операции в Баку задержан житель Билясуварского района Гадир Гараев. В его машине ГАЗ 2411 полиция обнаружила и изъяла более 1 кг героина. Задержанный признался, что приобрел героин в своем районе с целью сбыта в Баку.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. В отношении каждого из задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.