Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью провели операции против лиц, незаконно хранивших оружие и боеприпасы, а также занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Согласно информации, в Баку был задержан житель Ясамальского района Фируз Керимов. Во время проверки его автомобиля ВАЗ 2121 был найден и изъят автомат Калашникова, а также магазин к нему и 30 патронов. Задержанный признался, что автомат и боеприпасы принадлежат ему.