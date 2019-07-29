Александр Самедов объявил о завершении карьеры

«Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист, - написал 35-летний полузащитник в фейсбуке. - Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперед и добиваться большего!

Благодарю Всевышнего за предопределенный для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моем сердце!».

Отметим, что Александр Самедов за время своей карьеры успел поиграть в московских клубах «Спартак», «Локомотив», «Москва» и «Динамо», последней его командой были самарские «Крылья Советов».

Самедов стал чемпионом России в составе «Спартака» в сезоне 2016/17. Также на его счету четыре победы в Кубке России и одна победа в Суперкубке. В сборной России он дебютировал в 27 лет. Сыграл на чемпионате мира-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018, на котором сборная России дошла до четвертьфинала.

До вызова в сборную России Александр Самедов неоднократно получал приглашения играть за Азербайджан, однако не принял их. На недавнем финале Лиги Европы в Баку Александру была доверена почетная миссия посла.

В последнее время ходили слухи, что Самедов перейдет в азербайджанский клуб и завершит карьеру на Родине отца. Однако этого не случилось.