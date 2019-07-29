Экс-мэра Тегерана приговорили к казни

В Иране суд вынес смертный приговор экс-мэру Тегерана Мохаммаду Али Наджафи, признанному виновным в убийстве своей жены. У подсудимого есть 20 дней на обжалование приговора, пишет NEWSru.co.il.

В мае этого года Наджафи пришел в полицию и заявил, что застрелил жену Митру Остад. Свои действия он объяснил семейными проблемами. Тело Остад с огнестрельным ранением было найдено в принадлежащей супругам квартире.

67-летний политик занимал посты экономического советника президента Хасана Роухани, а также министра просвещения. В 2017 году он был избран мэром Тегерана, но менее чем через год покинул пост под давлением консерваторов – после того как посетил концерт, на котором танцевали школьницы. Наджафи женился на Остад, не разводясь с первой женой. Многоженство в Иране разрешено, но не поощряется.