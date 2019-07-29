Роухани пригласил Бориса Джонсона в Тегеран

Иран нанес дипломатическую пощечину США, отвергнув предложение госсекретаря США Майкла Помпео приехать в Тегеран и «поговорить с иранским народом». Зато иранские власти пригласили к себе нового британского премьера Бориса Джонсона, пишет газета «Коммерсант».

Так, несмотря на захват в Ормузском проливе британского танкера и «войну нервов» между Лондоном и Тегераном, иранское руководство обратилось к новому британскому премьеру с предложением посетить столицу Исламской Республики и начать переговоры по урегулированию нынешнего кризиса в отношениях двух государств. Иранская сторона дает понять, что в отличие от Майкла Помпео, Бориса Джонсона в Тегеране ждут с нетерпением.

«Хочу поздравить вас с избранием премьер-министром Соединенного Королевства. Надеюсь, что ваше знакомство с отношениями Ирана и Британии и ваш визит в Тегеран во многом поспособствуют устранению существующих препятствий на пути развития отношений между двумя странами»,— говорится в послании Борису Джонсону иранского президента Хасана Роухани.

О нежелании видеть в Тегеране госсекретаря США Майка Помпео сказал накануне официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Назвав предложение главы американской дипломатии выступить по иранскому телевидению частью продолжающейся психологической войны, иранский дипломат напомнил, что иранские журналисты не раз пытались взять интервью у Помпео, однако получали отказ, и вообще в Тегеране не верят в его искренность.